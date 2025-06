Unicredit | Altro che moral suasion | interventismo politico sulle banche altera le regole del gioco

In un contesto finanziario in costante evoluzione, le parole di Andrea Orcel, amministratore delegato di Unicredit, risuonano come un campanello d’allarme: l’interventismo politico sulle banche sta riscrivendo le regole del gioco. Più che moral suasion, è il nuovo scenario di intervento pubblico che richiede attenzione e strategia. Ma quali sono le implicazioni di questa svolta politica per il settore bancario e gli investitori?

“L ‘intervento della politica è il nuovo fattore che va preso in considerazione in caso di operazioni tra banch e e non lo dico come una critica”. L’amministratore delegato di Unicredit, Andrea Orcel, lo ha detto mercoledì mattina alla Goldman Sachs European Financial Conference 2025 e lo ha ribadito alla Cnbc, sottolineando che “i governi sono diventati molto più interventisti e questo altera in modo molto concreto le regole del gioco e lo fa anche per il management delle banche”. Altro che la vecchia moral suasion, insomma. “Come manager di una banca ho sempre pensato che il mio ruolo fosse di sostenere l’economia del mio paese e i clienti, creando valore per gli azionisti – dice – ma nel momento in cui la presa politica si rafforza, può succedere che il management, solo perché non gradisce la situazione, intervenga sul governo e questo diventa un ostacolo insormontabile”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Unicredit: “Altro che moral suasion: interventismo politico sulle banche altera le regole del gioco”

