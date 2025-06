Unibg nel giro di un anno lavora l’87,4% dei laureati Ma all’inizio la paga è bassa

L'Università di Bergamo si distingue per il successo dei suoi laureati, con oltre 8 milioni di euro lavorati in un anno e un alto tasso di occupazione anche tra i diplomati. Sebbene l’ingaggio iniziale sia ancora modesto—intorno ai 232 euro—le opportunità crescono, specialmente per chi consegue titoli magistrali. In Lombardia, la prima busta paga si aggira sui 1.543 euro, confermando come il percorso accademico possa aprire porte preziose nel mondo del lavoro.

ALMALAUREA. Il dato riguarda i titoli magistrali. Bene anche i triennali (84%). Cavalieri: opportunità ampie. In Lombardia però prima busta da 1.543 euro.

