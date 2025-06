UniBg e Bicocca mettono in comune gli impianti sportivi

Unibg e Bicocca uniscono le forze per promuovere sport e benessere tra gli studenti, dimostrando come la collaborazione tra università possa generare iniziative innovative e virtuose. La prima in Italia, presentata al Cus di Dalmine, permette a oltre 60mila studenti di condividere impianti sportivi tra due città diverse, aprendo nuove prospettive di integrazione e salute nel mondo accademico. Un esempio che potrebbe ispirare future sinergie tra istituzioni...

Un esempio virtuoso di collaborazione interuniversitaria, un'alleanza nel segno dello sport e del benessere studentesco. È stata presentata ieri al Cus di Dalmine la prima iniziativa in Italia che prevede la condivisione degli impianti sportivi tra due Atenei di città diverse: l' Università degli Studi di Bergamo e l' Università degli Studi di Milano-Bicocca, con il supporto di Asst Papa Giovanni XXIII. Un'iniziativa che coinvolgerà oltre 60mila studenti, i quali, a partire dal prossimo anno accademico, potranno accedere liberamente agli impianti sportivi di entrambe le università, indipendentemente dalla sede dei propri studi.

In questa notizia si parla di: bicocca - impianti - sportivi - unibg

