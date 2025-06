Un' estate tra le stelle per i ragazzi | al Planetario di Lecco scattano i campus

Prepara i giovani sognatori a vivere un’estate indimenticabile tra le meraviglie dell’universo! Al Planetario di Lecco, i campus di astronomia per scuola primaria e media offrono un’immersione coinvolgente nel mondo delle stelle, tra proiezioni in cupola, laboratori interattivi e giochi divertenti. Un’opportunità unica per scoprire i segreti del cielo e alimentare la passione per la scienza. I campus saranno...

Un'estate tra le stelle per i ragazzi della scuola primaria e media. Al Planetario di Lecco tornano i campus di astronomia: una full immersion nello studio del cielo tra proiezioni in cupola, lezioni di approfondimento, laboratori e giochi. Il programma dei tre campus I campus saranno. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Un'estate tra le stelle per i ragazzi: al Planetario di Lecco scattano i campus

