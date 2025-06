Un’estate di eventi e cantieri | Cerchiamo di limitare i disagi

Un'estate ricca di eventi e cantieri a Macerata richiede l'impegno di tutti per limitare i disagi. Tra manifestazioni come Opera Kids, gli spettacoli all'Sferisterio e il pellegrinaggio verso Loreto, la viabilità viene regolamentata con ordinanze specifiche, anche in vista del montaggio di una gru su viale Leopardi. Il comandante della polizia locale sottolinea: “Comprendiamo benissimo le difficoltà, ma queste iniziative sono finalizzate al miglioramento e allo sviluppo della nostra comunità.”

Essendo Macerata interessata da numerose manifestazioni, da Opera Kids allo Sferisterio al prossimo pellegrinaggio verso Loreto, oltre che da numerosi cantieri, la polizia locale ha emesso delle ordinanze per regolare la viabilità, anche in vista del montaggio di una gru su viale Leopardi. "Comprendiamo benissimo le difficoltà ma queste iniziative sono finalizzate al miglioramento e allo sviluppo della nostra comunità – spiega il comandante Danilo Doria –. Siamo consapevoli che la realizzazione di eventi e lavori pubblici possa interferire con le normali attività quotidiane e per questo chiediamo di avere pazienza e comprensione durante questo periodo in cui, comunque, ci impegneremo a minimizzare i disagi e a garantire che tutte le operazioni siano gestite con la massima efficienza possibile.

