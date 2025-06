Un' esperienza indimenticabile in compagnia dei cani bagnino

esperienza unica dedicata al benessere di grandi e piccoli, tra il sorriso dei cani bagnino e il calore delle emozioni condivise. Un momento speciale per scoprire come l’amore e la cura degli amici a quattro zampe possano trasformare e arricchire le nostre vite. Non perdete questa occasione di vivere una giornata all’insegna della solidarietà e dell’affetto: vi aspettiamo con entusiasmo!

'Tra onde e zampe, nasce un abbraccio che cura.'. Il gruppo di IAA " Orme nel Cuore.pet delle Associazioni Scuola Cani Salvataggio Nautico e SMILE, nell'ambito dei progetti di Pet therapy per l'anno 2025, organizza sabato 14 Giugno alle ore 10, presso la spiaggia del Water Front a Bari, una. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Un'esperienza indimenticabile in compagnia dei cani bagnino

In questa notizia si parla di: cani - esperienza - indimenticabile - compagnia

Viaggia nel tempo a Belgioioso Medievale! Preparatevi ad immergervi nell'atmosfera magica del Medioevo! Il 1° e 2 giugno la città Belgioioso (PV) si trasforma in un borgo incantato, dove potrete vivere un'esperienza indimenticabile. Domenica 1° giugno non Partecipa alla discussione

La Finale di Champions League al Parco del Mulino! La pizzeria si tinge di nero-azzurro per la grande finale di Champions League! Unisciti a noi per una serata indimenticabile, dove il tifo e il buon cibo sono protagonisti! Offerta speciale per i tifo Partecipa alla discussione

Se ne parla anche su altri siti

Un'esperienza indimenticabile in compagnia dei cani bagnino 14 giugno 2025; Con i cani da valanga al Rolle; Husky Experience a Mezzaselva di Roana - domenica 5 gennaio 2025.

Una lista di bar che accettano cani. - scelta giusta delle mete turistiche renderanno le tue vacanze indimenticabili e piene di momenti felici in compagnia del ...

Scopriamo insieme le razze di cani di piccola taglia da compagnia più intelligenti. - Che si cerchi un compagno attivo come un Yorkshire Terrier o un amico affettuoso come un Maltese, le razze tra cui ...