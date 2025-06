Under 21 l' inizio è ok | Baldanzi segna Desplanches para un rigore Romania battuta al debutto

Under 21 in campo: un debutto emozionante per l’Italia di Nunziata, tra tensioni e sorprese. La squadra, inizialmente contratta, risale nel secondo tempo, regalando momenti di pura adrenalina. Un rigore trasformato da Baldanzi e la vittoria sulla Romania al debutto danno entusiasmo, ma il clou si vive all’ultimo minuto, con Mitrovic che sfiora il pareggio con un pallonetto da brivido. Un esordio che promette grandi emozioni per il futuro.

La squadra di Nunziata nel primo tempo è contratta e rischia, poi si sblocca nella ripresa. Ma che brivido al 91' sul pallonetto di Mitrov. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Under 21, l'inizio è ok: Baldanzi segna, Desplanches para un rigore. Romania battuta al debutto

In questa notizia si parla di: under - inizio - baldanzi - segna

Inizio frenetico come Milan Chase Domestico doppio mentre Bologna cerca il primo trionfo di coppa in 50 anni - La finale di Coppa Italia si accende con un inizio frenetico, mentre il Milan sognando un doppio domestico affronta il Bologna, in cerca del primo trionfo dopo 50 anni.

Aura. Lamine Yamal segna un gran gol che (momentaneamente) dà la matematica certezza di vincere la Liga al Barça Vai su Facebook

Under 21, l'inizio è ok: Baldanzi segna, Desplanches para un rigore. Romania battuta al debutto; Baldanzi segna, Desplanches para un rigore: l’Italia Under 21 inizia bene il suo Europeo. Battuta la Romania; Calcio Under 21, Italia-Romania, il gol di Baldanzi (video).

Under 21, l'inizio è ok: Baldanzi segna, Desplanches para un rigore. Romania battuta al debutto Si legge su gazzetta.it: La squadra di Nunziata nel primo tempo è contratta e rischia, poi si sblocca nella ripresa.