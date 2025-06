Un' altra paziente di Picciotti | Disse no al mio ricovero ho pagato 10mila euro | La causa? Vinta ma lui è nullatenente

Un racconto che mette in luce le difficoltà e le battaglie personali nel sistema sanitario italiano. Emini Gercaliu condivide la sua esperienza difficile con Jose Lizarraga Picciotti, un episodio che evidenzia come a volte le scelte e le azioni di alcuni possano avere conseguenze profonde sulla vita delle persone. La storia di Gercaliu ci invita a riflettere su quanto sia importante l’impegno e la sensibilità nel settore della salute.

"Ho rischiato di non farcela, mi ha portato via 10mila euro. Jose Lizarraga Picciotti non voleva portarmi in ospedale", il racconto di Emini Gercaliu. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it