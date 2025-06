Un’altra giornata ricca di appuntamenti Visite e dibattiti

Un’altra giornata ricca di appuntamenti, visite e dibattiti apre le porte a Palazzo Guadagni Strozzi Sacrati Agrofutura, il festival che guarda al futuro dell’agricoltura. Un’occasione unica per immergersi in innovazione, con momenti di confronto e scoperta. La seconda giornata promette di essere altrettanto coinvolgente, offrendo spunti di riflessione e incontri con esperti del settore. Non perdere l’opportunità di partecipare e contribuire a plasmare il domani agricolo.

Prosegue oggi a Palazzo Guadagni Strozzi Sacrati Agrofutura, il grande festival dell’agricoltura del futuro. La seconda giornata dell’iniziativa di Quotidiano Nazionale, La Nazione e il Resto del Carlino, in collaborazione con le Regioni Toscana ed Emilia-Romagna, FaiToscana e con il patrocinio del Comune di Firenze, si apre alle 10 con la rassegna stampa de La Nazione, che incontra i lettori. Ospite dell’appuntamento l’attore, doppiatore, cantante, regista e scrittore Lorenzo Andreaggi. Alle 10.30 e alle 11.30 sarà possibile partecipare alle visite culturali a Palazzo Guadagni Strozzi Sacrati, a cura del Fai. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un’altra giornata ricca di appuntamenti. Visite e dibattiti

