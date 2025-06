Un’alternativa al mare piscine a Pisa e provincia | tariffe e servizi

Se cercate un’alternativa al mare a Pisa e provincia, le piscine e i parchi acquatici sono la soluzione ideale per una giornata di relax e divertimento. Con tariffe variabili e servizi pensati per tutte le età, queste strutture offrono un’esperienza fresca e coinvolgente lontano dalla spiaggia. Scopriamo insieme le migliori opzioni per vivere momenti indimenticabili in acqua, senza dover rinunciare al piacere del sole e del divertimento.

Pisa, 11 giugno 2025 – Un tuffo a Pisa e provincia? Sono diverse le opzioni per chi ama rilassarsi in piscina o per chi cerca una giornata di divertimento che non sia al mare. Le tariffe variano a seconda della location, del tempo di permanenza e dei servizi offerti dalla struttura. Vediamo qualche alternativa. Sunlight Park sul viale del Tirreno 44B a Tirrenia. Il parco acquatico sul mare ha piscine per adulti e bambini, scivoli per tutti i gusti, area solarium, ristorante, lounge bar. Ingresso giornaliero festivi e feriali: adulti 23 euro; bambini under 12 a 18 euro; gratuito per bambini sotto i 100 cm di altezza, over 70 e diversamente abili con legge 10492 se accompagnati da almeno un pagante.

