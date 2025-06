Una sfilata nel Salone dei Cinquecento Corri La Vita e Chiara Boni insieme per la solidarietà | La moda può scrivere il futuro

Firenze si prepara a vivere un evento unico nel suo genere: il 19 giugno, nel suggestivo Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, moda e solidarietà si incontrano in un'occasione speciale. Corri La Vita Onlus e Chiara Boni uniscono le forze per dimostrare che la bellezza può scrivere il futuro, sostenendo la lotta contro il tumore al seno con eleganza e impegno. Un appuntamento da non perdere, dove l’arte della moda diventa simbolo di speranza.

Firenze, 11 giugno 2025 – Un appuntamento imperdibile, dove beneficenza ed eleganza si incontrano nel cuore di Firenze: giovedì 19 giugno alle 18, in occasione di Pitti Immagine Uomo, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, Corri La Vita Onlus e la stilista Chiara Boni – ideatrice e promotrice della serata – daranno vita a un evento straordinario in cui arte, moda e solidarietà si fondono per sostenere la lotta contro il tumore al seno. Chiara Boni, come nasce l’idea di una sfilata dedicata a Corri La Vita? Questa iniziativa nasce dal desiderio di restituire qualcosa alla città e alla comunità, unendo il mio amore per la moda a una causa che tocca tante donne, e che mi sta profondamente a cuore. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Una sfilata nel Salone dei Cinquecento. Corri La Vita e Chiara Boni insieme per la solidarietà: "La moda può scrivere il futuro"

