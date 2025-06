Una sanità senza barriere | ecco i due nuovi servizi della Asl di Latina

Una sanità senza barriere prende vita a Latina con i nuovi servizi E-Lisir e Tobia, ideati per offrire supporto alle persone sordomute e con disabilità. Presentati dalla direttrice generale Sabrina Cenciarelli durante una conferenza stampa, questi progetti rappresentano un passo importante verso un’assistenza più inclusiva. E-Lisir e Tobia sono pronti a rivoluzionare l’approccio sanitario, garantendo a tutti il diritto a un’assistenza dignitosa e accessibile.

Si chiamano E-Lisir e Tobia i due nuovi progetti della Asl per le persone sordomute e con disabilità. I due servizi sono stati presentati nel corso di una conferenza stampa e illustrati dalla direttrice generale Sabrina Cenciarelli; si tratta di due iniziative che prevedono nel primo caso un.

