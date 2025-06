Una risposta alla mancanza ormai cronica di manodopera

Una sfida che ormai sembra senza soluzione: la carenza di manodopera nei campi. Luigi Mazzoni, leader del Gruppo Mazzoni di Tresigallo, si impegna da tempo per trovare risposte concrete a questa emergenza. I suoi sforzi recenti, presentati alla prefettura al varo dell'agribus, testimoniano una volontà ferrea di innovazione e solidarietà . È giunto il momento di trasformare queste parole in azioni tangibili per sostenere i lavoratori e il nostro settore agroalimentare.

E’ a capo di un colosso dell’ortofrutta, il cuore a Tresigallo. Da sempre quei campi sono la meta di tanti braccianti che cercano uno stipendio e un futuro tra i filari. Luigi Mazzoni, al vertice del Gruppo Mazzoni di Tresigallo, ieri era in prefettura. Al varo dell’ agribus. "Da tempo ci siamo mossi per cercare di affrontare il problema della mancanza di manodopera nei campi – le sue parole –. Abbiamo realizzato strutture per accogliere i dipendenti, creato e offerto servizi. E questo progetto, l’Agribus, rappresenta un tassello cruciale in questa direzione, per far incontrare la domanda e l’offerta, per dare una risposta alla mancanza di manodopera, per aiutare persone ad uscire dal cono d’ombra dell’illegalità ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Una risposta alla mancanza ormai cronica di manodopera"

In questa notizia si parla di: mancanza - manodopera - risposta - ormai

Ieri sera alle 23 alle urne si era recato poco più di uno su cinque degli aventi diritto. Buona la risposta delle grandi città , crollo degli elettori al Sud e nelle Isole Partecipa alla discussione

MONFALCONE - Cisint: “Guardiamo prima i lavoratori in difficoltà del nostro territorio" È tempo di una riflessione seria e strutturata sulle politiche del lavoro, a partire dal nostro territorio. La crescente difficoltà nel reperire manodopera non deve spingerci a imb Partecipa alla discussione

Cosa riportano altre fonti

Una risposta alla mancanza ormai cronica di manodopera; Trento, contro la mancanza di manodopera arrivano 300 lavoratori formati in Argentina: «Ma dovranno avere sangue trentino»; Immigrazione mirata di manodopera, la risposta Ue alla mancanza di lavoratori.

Mancanza di manodopera? Il problema riguarda anche l'immobiliare - Ecco la risposta Auto, le grandi idee che non hanno funzionato It-

Mancanza di manodopera? Il problema riguarda anche l'immobiliare - Credo, ma ormai è questa una convinzione sempre più diffusa, che sia la strada più giusta da percorrere per le aziende come per l'organico che ...