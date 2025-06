Una Regina polacca in Campidoglio la mostra ai Musei Capitolini

Una Regina polacca in Campidoglio: Maria Casimira e la famiglia reale Sobieski a Roma, inaugura "Campidoglio crocevia di culture", una serie di esposizioni che celebrano i legami storici tra diverse civiltà. Attraverso preziosi reperti e affascinanti narrazioni, questa mostra ci invita a scoprire un affascinante capitolo di storia internazionale, arricchendo il nostro patrimonio culturale e promuovendo un dialogo tra passato e presente. Un’occasione imperdibile per immergersi in un mondo di incontri e influenze interculturali.

"Una Regina polacca in Campidoglio: Maria Casimira e la famiglia reale Sobieski a Roma" è il primo appuntamento con "Campidoglio crocevia di culture", una nuova serie di esposizioni curate dalla Sovraintendenza Capitolina, dedicate a personaggi, popoli ed eventi internazionali che videro. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - "Una Regina polacca in Campidoglio", la mostra ai Musei Capitolini

In questa notizia si parla di: campidoglio - regina - polacca - mostra

Dall’11 giugno, nelle sale di Palazzo Caffarelli ai Musei Capitolini la mostra "Una Regina polacca in Campidoglio": Maria Casimira e la famiglia reale Sobieski a Roma inaugura una serie di esposizioni dedicate al colle capitolino, luogo-simbolo dell’Urbe att Partecipa alla discussione

Dall’11/6, ai #MuseiCapitolini, la mostra Una Regina polacca in Campidoglio: Maria Casimira e la famiglia reale Sobieski a Roma inaugura una serie di esposizioni dedicate al colle capitolino, luogo-simbolo dell’Urbe. info https://ow.ly/EVPW50W6S0F Partecipa alla discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Una Regina polacca in Campidoglio; Una regina polacca nella Roma barocca. Maria Casimira e la famiglia reale Sobieski si raccontano in una mostra; Roma, Musei Capitolini: “Una Regina Polacca in Campidoglio: Maria Casimira e la Famiglia Reale Sobieski a Roma”.

Una regina polacca nella Roma barocca. Maria Casimira e la famiglia reale Sobieski si raccontano in una mostra - Quando, nella notte tra il 23 e 24 marzo del 1699, la regina Maria Casimira Sobieska raggiunse Roma, accolta da una città in festa, la memoria del suo consorte, re Giovanni (Jan) III Sobieski d ...

Roma, in mostra il mito e la storia del Campidoglio - A Roma una mostra dedicata al colle più famoso del mondo, con prestiti importanti e reperti per la prima ...