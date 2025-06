Una raccolta fondi per il rimpatrio di Evelyne la 30enne investita in Spagna da un’auto pirata

Una tragica perdita sconvolge Ciserano: Evelyne Salimusaj, 30 anni, è stata vittima di un incidente stradale in Spagna, colpita da un’auto pirata. Per onorare la sua memoria e sostenere la famiglia nel difficile momento, è nata una raccolta fondi dedicata al rimpatrio e alle spese funerarie. Un gesto di solidarietà che unisce comunità e amici, affinché Evelyne possa tornare a casa circondata dall’amore di chi le voleva bene.

Ciserano. Una raccolta fondi per sostenere le spese del rimpatrio e aiutare la famiglia di Evelyne Salimusaj, la trentenne originaria di Ciserano morta nei giorni scorsi in Spagna. È il gesto di solidarietà lanciato dagli amici della giovane e rilanciato dal Comune, che ha voluto pubblicamente supportare l'iniziativa. Evelyne ha perso la vita a Malaga dopo essere stata travolta da un'auto pirata mentre camminava sul lungomare, al termine di un concerto. Il conducente si sarebbe allontanato senza prestare soccorso, ma sarebbe stato rintracciato e fermato poche ore dopo. Fermato, l'uomo sarebbe risultato positivo all'alcoltest.

