Una protesi liquida per l’artrosi della mano al Policlinico un' innovativa terapia in radiologia interventistica

Una protesi liquida per l'artrosi della mano al Policlinico rappresenta un'innovativa soluzione in radiologia interventistica, offrendo sollievo e miglior qualità di vita ai pazienti. Questa tecnica, eseguita dal dottor Pietro Giovanni Cimino, prevede l'iniezione diretta del “ChondroFiller Liquid” sotto guida ecografica o radiografica. Scopri come questa terapia all'avanguardia può fare la differenza nel trattamento dell'artrosi, aprendo nuove possibilità di recupero funzionale e benessere.

In radiologia interventistica muscolo-scheletrica del Policlinico è disponibile un’innovativa terapia per l'artrosi della mano. La metodica, eseguita dal dottore Pietro Giovanni Cimino, consiste nell’iniezione diretta, sotto guida ecografica o radiografica, del “ChondroFiller Liquid”: una protesi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Una protesi liquida per l’artrosi della mano, al Policlinico un'innovativa terapia in radiologia interventistica

