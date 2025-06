Una possibilità per la sinistra da quei sì sul lavoro

In un panorama politico spesso segnato da sfide e incertezze, i risultati del referendum sul lavoro offrono alla sinistra una possibilità di rinascita e riflessione. Nonostante la partecipazione contenuta, il dato apre uno spiraglio di opportunità per rimettere al centro del dibattito le questioni sociali ed economiche. È il momento di trasformare queste indicazioni in azioni concrete, per costruire un futuro più giusto e inclusivo.

A rischio di una lettura consolatoria, dall’analisi dell’esito del referendum ci pare possano venire anche alcune indicazioni positive. Intanto, al referendum ha partecipato poco meno della metà (30,6%) dei votanti . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Una possibilità per la sinistra da quei sì sul lavoro

In questa notizia si parla di: possibilità - sinistra - quei - lavoro

Non si tratta di votare per destra, sinistra o centro. Domenica e lunedì si va alle urne per riconquistare quei diritti sul lavoro cancellati negli anni da leggi scriteriate. Questo riguarda tutti, indipendentemente dalle proprie convinzioni politiche. Se si vuole mettere Partecipa alla discussione

I referendum su lavoro e cittadinanza sono rimasti ben lontani dal quorum. Si sono fermati al 30,6 per cento di affluenza, che sono comunque circa 14 milioni di cittadini alle urne. E così, mentre la destra gongola per la sconfitta di Cgil e opposizioni, da sinistra Partecipa alla discussione

Ne parlano su altre fonti

Una possibilità per la sinistra da quei sì sul lavoro; I riformisti Pd abbassano i toni, scontro rinviato; ATTOLINI (SINISTRA ITALIANA) * REFERENDUM: «NON CI ARRENDIAMO, QUEI MILIONI DI SÌ SONO L’INIZIO DELL’ALTERNATIVA.