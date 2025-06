Una nuova terapia combinata rende operabile il cancro al polmone avanzato in 3 casi su 4

Una rivoluzione nel trattamento del cancro al polmone avanzato sta emergendo grazie a una terapia combinata innovativa che, in tre casi su quattro, trasforma una diagnosi in un’opportunità di intervento chirurgico. Questo approccio, frutto di studi condotti sia in Italia che negli Stati Uniti, apre nuove speranze per i pazienti finora senza opzioni concrete. Un passo avanti che ridisegna il futuro delle terapie oncologiche: scopriamolo insieme.

Un innovativo approccio di chemioterapia e immunoterapia ha reso operabile il 75% dei pazienti con carcinoma polmonare localmente avanzato: l’approccio, valutato in Italia e negli Stati Uniti, apre nuove possibilità di trattamento per i pazienti finora considerati senza alcuna opzione chirurgica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti da altre fonti

Tumore polmonare avanzato, nuova terapia combinata rende operabili 3 pazienti su 4; Tumore ovarico: due storie cliniche a confronto; Tumore del polmone: malattia cronica con chemio e immuno.

Una nuova terapia combinata rende operabile il cancro al polmone avanzato in 3 casi su 4 - Un innovativo approccio di chemioterapia e immunoterapia ha reso operabile il 75% dei pazienti con carcinoma polmonare localmente avanzato: l’approccio ...

Cancro al polmone, studiata una nuova terapia combinata: “Rende operabili i casi avanzati” - Il 75% dei pazienti con il carcinoma polmonare è stato operato con successo.