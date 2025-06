Una nuova strada tra Pace e Curcuraci l' appello della Lega al Comune

In un momento in cui le sfide alla mobilità dividono e uniscono le comunità messinesi, la Lega si schiera con forza per una soluzione concreta. Dopo aver evidenziato le criticità di Unrra, ora lancia un appello al Comune per realizzare una nuova strada tra Pace e Curcuraci. È giunto il tempo di trasformare le parole in azioni tangibili, migliorando la qualità della vita di tutti i cittadini.

Da sud a nord, i problemi della viabilità sono equamente divisi tra i messinesi. Dopo la denuncia di ieri relativa ai gravi problemi per la sicurezza degli abitanti del villaggio Unrra, oggi la Lega accende i riflettori sul collegamento tra Pace e Curcuraci, con una nota degli esponenti del. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Una nuova strada tra Pace e Curcuraci, l'appello della Lega al Comune

Approfondimenti da altre fonti

Una nuova strada tra Pace e Curcuraci, l'appello della Lega al Comune; Messina. “Allargare la strada Pace – Curcuraci”.

Pace fiscale entro l’estate 2025? Dai beneficiari ai costi, la strada è in salita - La strada è però in salita e si riaccende la discussione sui beneficiari e sui costi dell’operazione rottamazione quinquies ...

Pace fiscale, si fa strada un tetto a 200mila euro - Si muoverebbe su questa falsariga, stando alle indiscrezioni circolanti, lo schema di pace fiscale che l’esecutivo ...