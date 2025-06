Una cura contro le truffe avviato il progetto di carabinieri Inrca e Unicam

Un'occasione preziosa per rafforzare la tutela dei cittadini e sensibilizzarli contro le truffe online e offline. La collaborazione tra Carabinieri, Irccs-Inrca e Unicam promette di portare conoscenze concrete e strategie efficaci per contrastare le frodi. Questo progetto rappresenta un passo fondamentale verso una comunità più sicura e informata, dimostrando come l’unione tra istituzioni possa fare la differenza nella lotta contro le truffe.

ANCONA – Questa mattina, presso l’Auditorium dell’Irccs-Inrca di Ancona, si è tenuta la prima edizione del Corso per il progetto “Una cura contro le truffe”, ideato e organizzato dall’Arma dei Carabinieri con l’Uocdi Farmacia e Farmacologia Clinica dell’Irccs-Inrca di Ancona e l’UniversitĂ di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - “Una cura contro le truffe”, avviato il progetto di carabinieri, Inrca e Unicam

Se ne parla anche su altri siti

Al via il progetto Una cura contro le truffa di Carabinieri, INRCA e UNICAM; 'Cura contro le truffe', il progetto dell'Arma in ospedale; Ancona, cerimonia con il sindaco Silvetti alla Madonna del Trave.

'Cura contro le truffe', il progetto dell'Arma in ospedale - Un progetto per prevenire le truffe a danno degli anziani, con il supporto dei professionisti sanitari.