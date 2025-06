Una comunità in festa Squadra tutta albanese conquista la promozione

orgoglioso di aver guidato questa squadra verso un traguardo storico. La passione e il cuore degli atleti sono stati la chiave di questo successo che rafforza i nostri legami e celebra le radici della nostra comunità. La Taulantet non è solo una squadra, è un simbolo di speranza e unità, pronta a scrivere pagine ancora più grandi nel calcio italiano.

Il sogno diventa realtà. La Taulantet, unica squadra in Italia composta interamente da giocatori albanesi, ha vinto la finale play off e conquistato la promozione Prima categoria. Un successo che parla di sport, di comunità, di riscatto e di identità. Un successo, reso possibile grazie alla determinazione del presidente Artan Zogu: "La prima promozione come presidente di questa squadra è una cosa straordinaria - ha raccontato – Mi sento molto fortunato di aver avuto vicino grande uomini di valore iniziando da Bati, Galastroni, Loche, il preparatore lo staff e tutti i ragazzi. La vittoria la dedico alle persone che ci hanno seguito e supportato durante tutte le partite. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Una comunità in festa". Squadra tutta albanese conquista la promozione

