Un video del governatore della California Gavin Newsom dopo che Trump ha deciso diinviare la Guardia Nazionale e i Marines in seguito alle proteste

La California si erge come esempio di resistenza e determinazione di fronte a decisioni che minacciano i principi democratici. Il governatore Gavin Newsom, in un video appassionato, denuncia l’invio delle truppe come un passo sbagliato e invita a riflettere sul valore della libertà . “La democrazia è il cuore della nostra nazione”, afferma con convinzione. Ecco perché questa lotta potrebbe essere solo all’inizio.

“ L a California potrebbe essere la prima, ma è chiaro che non finirĂ qui”, afferma il governatore della California Gavin Newsom in un video registrato in risposta alla decisione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di inviare truppe della Guardia Nazionale e Marines a Los Angeles in seguito alle proteste contro la repressione dell’immigrazione della sua amministrazione. “Altri stati sono i prossimi”, afferma Newsom. “La democrazia è il prossimo. La democrazia è sotto attacco davanti ai nostri occhi”, dichiara. Leggi anche › La grande fuga degli scienziati dall’America di Trump: cosa sta succedendo iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Il Governatore della California contro Trump: «La democrazia è sotto attacco» iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Un video del governatore della California Gavin Newsom dopo che Trump ha deciso diinviare la Guardia Nazionale e i Marines in seguito alle proteste

In questa notizia si parla di: california - newsom - governatore - gavin

Donald Trump critica Newsom e Bass: "Il governo federale risolverĂ le proteste in California" - Donald Trump ha scagliato nuovamente accuse contro Gavin Newsom e Karen Bass, sostenendo che il governo federale interverrĂ per risolvere le proteste in California.

Scontro frontale tra il governatore della California e Trump: "Uno sfacciato abuso di potere" denuncia Gavin Newsom, stigmatizzando le mosse di Trump in odore di "dittature fallite" secondo Newsom, per i raduni militari in onore del suo compleanno tra 3 giorn Partecipa alla discussione

"In America lo Stato di diritto è sparito" -Gavin Newsome - Governatore della California Vogliamo davvero questo anche in Italia? #11giugno #LosAngeles Partecipa alla discussione

Approfondimenti da altre fonti

Il discorso del governatore della California Gavin Newsom: «Il governo di Donald Trump sta traumatizzando le nostre comunità . La democrazia è sotto assedio»; Il governatore della California Gavin Newsom ha annunciato una causa contro Trump per l'intervento nelle proteste a Los Angeles; Chi è Gavin Newsom, il governatore dem della California che ha fatto causa a Trump.

Gavin Newsom accusa Trump: "Democrazia sotto attacco in California" - Il governatore Newsom critica duramente Trump per le politiche migratorie e il coprifuoco a Los Angeles, avvertendo che la situazione si estenderà ad altri Stati.