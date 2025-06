Un uomo è stato picchiato dal branco a Marconi

Un'aggressione brutale scuote il quartiere Marconi, dove un uomo di 37 anni è stato brutalmente picchiato da un branco senza apparente motivo. L'episodio, avvenuto in via Orso Mario Corbino alle 23 di martedì 10 giugno, ha costretto la vittima a ricorrere alle cure mediche. Un episodio che solleva preoccupazioni sulla sicurezza e sulla violenza urbana, lasciando la comunità sgomenta e alla ricerca di risposte. La domanda che tutti si pongono è: cosa ha scatenato questa violenta aggressione?

