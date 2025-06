Un tonfo e ho visto Marco a terra | la tragedia del ciclista travolto e ucciso da un Suv a Romanengo

Un tonfo improvviso, e il cuore si spezza: Marco De Luca, 54 anni, commerciale di Castelleone, ha trovato la morte in un tragico incidente a Romanengo. Travolto da un SUV mentre pedalava lungo una strada secondaria, la sua vita è stata spezzata in pochi secondi. La comunità piange questa perdita irreparabile e si chiede come prevenire simili tragedie. La vicenda ci invita a riflettere sulla sicurezza delle strade e sull’importanza di rispettare ogni utente, anche i più vulnerabili.

Cremona – Una tragedia che si consuma in pochi secondi fatali. Marco De Luca, commercialista di 54 anni con studio a Castelleone, è morto nella notte al Niguarda dopo essere stato travolto da un Suv nel tardo pomeriggio di martedì a Romanengo, in provincia di Cremona. L’incidente si è verificato intorno alle 18 sulla strada secondaria asfaltata che collega il cimitero comunale con via Ca’ del Guardiano a Salvirola. De Luca pedalava in sella alla sua bici da corsa insieme a un amico quando è avvenuto l’impatto con un Mitsubishi Pajero guidato da un trentacinquenne. Tragedia a Solbiate Olona: motociclista di 54 anni muore in uno schianto frontale La ricostruzione degli agenti della polizia stradale di Crema rivela una dinamica drammatica: il cicloamatore sarebbe caduto autonomamente dalla bicicletta – forse per una distrazione o spaventato dall’arrivo del Suv – finendo sull’asfalto proprio mentre sopraggiungeva il veicolo dalla direzione opposta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “Un tonfo e ho visto Marco a terra”: la tragedia del ciclista travolto e ucciso da un Suv a Romanengo

