Un royal wedding parigino per l' erede della dinastia imperiale persiana più manager che principessa

Un royal wedding parigino per l’erede della dinastia imperiale persiana, dove due città simbolo e una protagonista impeccabile tra storia e contemporaneità si uniscono in un affascinante racconto di eleganza. Iman Pahlavi, nipote dell’ultimo Scià di Persia e di Farah Diba, ha coronato il suo amore con Bradley Sherman in due magiche cerimonie: una a New York e l’altra nella Ville Lumière. Un matrimonio che incarna lusso, cultura e tradizione in un’unica grande storia d’amore.

Tra abiti couture, dettagli multiculturali e atmosfera raffinata, il matrimonio ha raccontato una visione personale dell'eleganza: discreta, moderna e profondamente radicata nella propria identità.