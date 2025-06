Un riminese alla reggia di Venaria per il gala di kickboxing Revolt Championship

Un riminese si prepara a fare il suo debutto alla reggia di Venaria per il grande gala di Kickboxing Revolt Championship. Sabato 14 giugno, il prestigioso scenario sabaudo accoglierà atleti da tutta Italia in una notte all'insegna del combattimento e dell’adrenalina, con un premio di 100.000€ che cambierà le sorti del torneo. Per la prima volta in Italia, questa competizione promette di scrivere pagine indimenticabili nel mondo del fighting, e tu non puoi perdertelo...

Sabato 14 giugno presso la reggia reale sabauda di Venaria a Torino, avrà luogo il gala di kickboxing Revolt Championship - giunto prepotentemente alla cronaca nell'ambiente del fighting grazie al premio di 100.000€ che verrà assegnato al vincitore del torneo. Per la prima volta in Italia avrà

