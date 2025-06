un re e una capannina versilia armani punta al locale cult

Un’epoca di glamour, musica e innovazione. La nightlife versiliese, da sempre simbolo di eleganza e divertimento, si prepara a vivere un nuovo capitolo, unendo l’eccellenza di La Capannina e lo stile senza tempo di Armani. Immaginate un luogo dove il fascino storico si fonde con l’alta moda, creando un’esperienza unica e indimenticabile. La storia sta per essere riscritta: è il momento di scoprire cosa ci riserva questa straordinaria evoluzione.

di Francesca Navari FORTE DEI MARMI (Lucca) Per un’epoca intera, il sinonimo del divertimento, La Capannina. Tanto da essere il palcoscenico di "Sapore di mare", con quel groppo in gola che lascia a tutti la nostalgia. Per un’epoca intera, e ancora chissà per quanto, Giorgio Armani è stato l’icona dello stile italiano nel mondo. Questi due universi così unici potrebbero finalmente incontrarsi. La nightlife versiliese infatti è vicinissima a una svolta clamorosa. I canali di informazione finanziaria hanno dato per certa la sottoscrizione del preliminare di acquisto della Capannina da parte del re della moda Giorgio Armani. 🔗 Leggi su Lanazione.it