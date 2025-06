Un posto al sole | Luca abbandona Giulia poco prima del matrimonio

Rientrato a casa, Luca si trova di fronte a una scena che cambia per sempre il corso della sua vita: Rosa, inaspettatamente, si trova tra le mura dell’abitazione di Giulia. La tensione sale e i segreti più profondi vengono svelati, lasciando un segno indelebile nei cuori di tutti. È il momento in cui le bugie si sfaldano e le verità emergono, dando il via a una nuova, sorprendente fase della loro storia.

Giulia sta organizzando il matrimonio con Luca, ed entusiasta ne parla con tutti gli amici e i parenti, riuscendo anche a superare la ritrosia di Renato. Ma Luca sta sempre peggio, e non ha il coraggio di dirle i suoi dubbi, quindi alimenta la sua illusione. Un giorno poi succede l'irreparabile. Rosa, proprio in vista del matrimonio, si fa aiutare da una sua amica per le pulizie generali a casa della signora Giulia. Luca, rientrato in casa, si accorge che mancano dei soldi nel cassetto. E, nonostante le rassicurazioni di Giulia, convinto di averli lasciati lì, accusa l'amica di Rosa, che li sente discutere e si offende.

