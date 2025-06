Un Posto al Sole anticipazioni 12 giugno | Samuel si ribella a Micaela Marina e Antonietta alleate

Domani su Rai 3, Un Posto al Sole torna con un episodio ricco di tensioni e rivelazioni. Samuel si ribellerà a Micaela, segnando un importante cambiamento nei loro rapporti, mentre Marina e Antonietta si alleeranno contro una minaccia comune. Cosa porterà questa nuova dinamica? Scopriamo insieme le anticipazioni dell’episodio di giovedì 12 giugno, un appuntamento da non perdere per gli amanti della soap.

Negli episodi precedenti Dopo il trasferimento a Torino, Micaela è tornata a Napoli e riprendersi tutto quello che aveva lasciato. Naturalmente Manuela non ha alcuna intenzione di restituirle il posto in radio, né Samuel vuole cedere il seminterrato.