Un Ponte tra Passato e Futuro | la Notte Bianca della Cultura Classica Incanta il Città di Sansepolcro

Un ponte tra passato e futuro prende vita nella suggestiva notte bianca della cultura classica a Sansepolcro. Un evento che, ormai tradizionale, unisce docenti e studenti in un’esperienza coinvolgente tra musica, teatro e arte, celebrando il patrimonio culturale e alimentando la passione per le radici antiche. La città si trasforma in un palcoscenico di emozioni, dimostrando che il passato può illuminare il cammino verso il domani. E così, anche quest’anno, la magia continua...

Arezzo, 11 giugno 2025 – Anche quest’anno, docenti e studenti dell’Istituto IISS “Città di Sansepolcro” hanno proposto un evento serale, ormai tradizionale, presso l’aula magna della sede centrale al Campaccio, in cui incontrare la cittadinanza e proporre esibizioni che potessero mettere insieme passione, talento, impegno e divertimento. In un'epoca dominata dalla tecnologia e dall'innovazione, che spesso rischia di allontanare le nuove generazioni dal nostro ricco patrimonio storico, la Notte Bianca della Cultura Classica si è confermata un appuntamento fondamentale per riscoprire e valorizzare le radici della nostra civiltà. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un Ponte tra Passato e Futuro: la Notte Bianca della Cultura Classica Incanta il Città di Sansepolcro

