Un ponte tra aziende e studenti | Sintra è socia del polo universitario aretino

Un ponte tra aziende e studenti: Sintra, leader internazionale nelle soluzioni di business digitale, si affilia come socia del Polo Universitario Aretino. Questa partnership rafforza il suo impegno nel promuovere formazione, innovazione e opportunità per le giovani menti, creando un ecosistema fertile per lo sviluppo delle competenze del domani. Sintra diventa così protagonista di un percorso di crescita condivisa, contribuendo attivamente alla costruzione di un futuro più digitale e sostenibile.

Un ponte tra aziende e studenti: Sintra diventa socia del Polo Universitario Aretino. L'azienda, punto di riferimento internazionale per le soluzioni di business digitale, ha consolidato il proprio impegno nei confronti della formazione e della valorizzazione delle giovani generazioni attraverso.

Career day: un ponte tra studenti universitari di ingegneria informatica e aziende del territorio aretino - Il Career Day del Polo Universitario Aretino è l'evento ideale per studenti di Ingegneria Informatica e aziende del territorio aretino di connettersi e scoprire nuove opportunità professionali.

