Un pomeriggio speciale dedicato all' ascolto

Vivi un pomeriggio indimenticabile immerso nell’arte dell’ascolto, tra ascolto somatico e connessione profonda. Sabato 14 giugno, il CRIV - Centro di Ricerca Interdisciplinare sulla Voce ti invita a scoprire come l’ascolto possa diventare un’esperienza incarnata e relazionale, guidata da esperti come Francesco Venturi e NicoNote. Un viaggio sensoriale che ti aprirà nuove prospettive sulla comunicazione e sull’empatia, arricchendo il tuo modo di percepire il mondo e gli altri.

Un pomeriggio di somatica dell'ascolto con Francesco Venturi e NicoNote. Sabato 14 giugno il CRIV - Centro di Ricerca Interdisciplinare sulla Voce presenta un pomeriggio dedicato all’ascolto come esperienza incarnata e relazionale. Prima parte - Embodiment con Francesco Venturi Esplorazione. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Un pomeriggio speciale dedicato all'ascolto

Un grazie speciale alla splendida @villaom___ che ci ha accolti con calore per il nostro Open Day di consulenza tricologica Un pomeriggio dedicato alla cura del cuoio capelluto, alla prevenzione e all'ascolto, in una cornice davvero unica Grazie an

SOMATICA DELL' ASCOLTO :: BOLOGNA CON Francesco Venturi + NicoNote :: Sabato 14 giugno CRIV - CENTRO DI RICERCA INTERDISCIPLINARE SULLA VOCE presenta un pomeriggio dedicato all’ascolto come esperienza incarnata e relazionale. Partecipa alla discussione

