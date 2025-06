Un nuovo inizio per l’Italia del volley | contro la Bulgaria tra debutti ritorni e memorie d’argento

L’Italia del volley si prepara a scrivere una nuova emozionante pagina, tra debutti, ritorni e ricordi d’argento. Dopo un brillante rodaggio contro il Canada in Quebec City, la Nazionale di Ferdinando De Giorgi si appresta ad affrontare la Volleyball Nations League 2025. Il primo atto è fissato per mercoledì 11 giugno alle ore 17, quando gli azzurri sfideranno la Bulgaria in una sfida che promette spettacolo e passione.

Dopo il buon rodaggio offerto dall’amichevole vinta contro il Canada, disputata nella suggestiva cornice del PEPS dell’Université Laval a Québec City, la Nazionale maschile di Ferdinando De Giorgi è pronta per tuffarsi nella Volleyball Nations League 2025. Il debutto ufficiale degli azzurri è fissato per mercoledì 11 giugno alle ore 17 italiane, quando al Centre Vidéotron di Québec sfideranno la Bulgaria, formazione allenata da un volto ben conosciuto del volley italiano: Gianlorenzo Blengini, già alla guida della Nazionale azzurra in passato e medaglia d’argento olimpica a Rio 2016. Sarà solo l’inizio di una settimana particolarmente impegnativa per Giannelli e compagni, che dopo l’esordio contro i bulgari dovranno affrontare Germania, Francia, attuale campione olimpica, e Argentina, per un poker di sfide tutte ad altissimo livello. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Un nuovo inizio per l’Italia del volley: contro la Bulgaria tra debutti, ritorni e memorie d’argento

In questa notizia si parla di: inizio - italia - volley - bulgaria

L'anima poliedrica della Marche al Padiglione Italia di Osaka, sede a inizio giugno dell'Expo 2025 - ...una celebrazione vibrante delle sue molteplici identità, riunendo cultura, tradizione e modernità.

#VolleyballNationsLeague Domani l'esordio degli azzurri in Volleyball Nations League in Canada Calendario della Pool 1 – Quebec City* Pool 1 (Quebec City, Canada) 11-15 giugno Mercoledì 11 giugno: ore 17:00 Bulgaria-Italia; ore 22.30 Argentina-Francia Partecipa alla discussione

DOMANI L'ESORDIO DEGLI AZZURRI IN VOLLEYBALL NATIONS LEAGUE ? Giornata di vigilia per la l'Italia di Ferdinando De Giorgi che tra poco meno di 24 ore farà il proprio esordio al QCCentre Videotron di Quebec City contro la Bulgaria? ? C Partecipa alla discussione

Cosa riportano altre fonti

Volley Nations League: Bulgaria sfida Italia con protagonisti della Yuasa Battery Grottazzolina; Mondiali Under 17 di pallavolo maschile: sarà Italia-Messico agli ottavi di finale; Volleyball Nations League 2024 maschile · Italia batte Bulgaria 3-0: highlights e quando gioca la prossima partita.

Volley Nations League: Bulgaria sfida Italia con protagonisti della Yuasa Battery Grottazzolina - La Bulgaria di Blengini affronta l'Italia di De Giorgi in Canada.

VNL: domani a Quebec City Italia-Bulgaria - 00 scendono in campo contro la nazionale balcanica per l'esordio nella competizione.