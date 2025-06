Un nuovo festival urbano dei giovani | al via Raw Vision Fest

Pronti a vivere un'esperienza unica? Il Raw Vision Fest, il nuovo festival urbano dedicato ai giovani, si terrà il 14 e 15 giugno 2025 all’Ex Spazio 2 di Piacenza. Un evento pensato per valorizzare il talento delle nuove generazioni, dando loro spazio e visibilità. Un’occasione per scoprire la creatività emergente e nutrire passioni, creando un momento di forte connessione tra arte, musica e cultura urbana. Non mancate!

Un nuovo festival culturale urbano che si terrà il 14 e 15 giugno 2025 all’Ex Spazio 2 a Piacenza. "Raw Vision Fest" nasce da un'esigenza concreta e urgente: quella di dare spazio, voce e visibilità alle nuove generazioni, valorizzando il loro potenziale creativo e offrendo loro un luogo. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Un nuovo festival urbano dei giovani: al via "Raw Vision Fest"

