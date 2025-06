Un murale a Rufina ricorda Eleonora Guidi che fu uccisa dal compagno

Un murale a Rufina ricorda Eleonora Guidi, simbolo di resistenza e speranza contro la violenza di genere. Questa intensa opera di street art, intitolata 'L'amore dà , non prende niente', non solo decora una cabina elettrica, ma vuole anche mantenere vivo il ricordo di una giovane donna e madre uccisa in circostanze tragiche. La creazione nasce dalla collaborazione tra istituzioni e cittadini, unendo arte e impegno sociale per promuovere consapevolezza e cambiamento.

Firenze, 11 giugno 2025 - Su una cabina elettrica di Rufina è stata realizzata un'opera di street art, un murale intitolato 'L'amore dà , non prende niente' per commemorare Eleonora Guidi, la giovane donna e madre di 34enne uccisa a coltellate l'8 febbraio 2025 dal compagno Lorenzo Innocenti, 37 anni. L'iniziativa, spiega una nota, lancia un messaggio forte dal punto di vista sociale ed è stata realizzata grazie alla collaborazione tra E-Distribuzione (società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione), Comune di Rufina, Istituto scolastico comprensivo di Rufina e associazioni locali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un murale a Rufina ricorda Eleonora Guidi, che fu uccisa dal compagno

