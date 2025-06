Un monumento sul viale Gazzi per ricordare Sara e tutte le vittime di femminicidio il progetto del II Quartiere

Nell’ambito della riqualificazione di Viale Gazzi, un nuovo monumento si erge come simbolo di memoria e impegno contro la violenza di genere. Situato in un’aiuola strategica, ricorderà Sara Campanella e tutte le vittime di femminicidio, affinché il loro ricordo ispiri azioni concrete e sensibilizzi la comunità. Un gesto che unisce rispetto, memoria e speranza per un futuro senza violenza.

Un monumento da realizzare in un'aiuola di viale Gazzi per ricordare le vittime di femminicidio. Come Sara Campanella ferita a morte proprio nella zona indicata dal Consiglio del II Quartiere che ha approvato la proposta girata all'amministrazione comunale. "Nell’ambito della riqualificazione. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Un monumento sul viale Gazzi per ricordare Sara e tutte le vittime di femminicidio, il progetto del II Quartiere

Se ne parla anche su altri siti

Creare un luogo alla memoria di Sara Campanella, dal consiglio comunale la proposta; VIDEO | La rabbia delle studentesse per la morte di Sara: Al suo posto poteva esserci ognuna di noi.

Schianto mortale a Gazzi, chi era Francesco Costa - 27 anni sono davvero troppo pochi per morire, andarsene lasciando la famiglia, gli amici, una vita tutta da scrivere.