Un missile che cambia le carte in tavola? Kyiv svela l’Hrim-2

Un missile che cambia le regole del gioco: Kyiv svela il rivoluzionario Hrim-2, un’arma che segna una svolta nella capacità di attacco a lunga distanza. Dopo aver testato con successo questa tecnologia nel maggio scorso, Kyiv dimostra di poter controbilanciare le potenze avversarie con un’arma innovativa e potente. Ma quali implicazioni strategiche e geopolitiche comporterà questa novità? La risposta potrebbe ridefinire gli equilibri regionali e globali.

Le capacità di attacchi a lunga distanza di Kyiv sembrano essere giunte ad un punto di svolta. Lo scorso 6 giugno è stato infatti svelato un nuovo missile balistico sviluppato domesticamente, il quale sarebbe stato testato sul campo nel mese di maggio, quando è stato utilizzato per colpire con successo un centro di comando delle forze armate russe. Il sistema in questione sarebbe il Hrim-2 (nome non ufficiale, inizialmente utilizzato per questioni di export), sviluppato dall’Yuzhnoye Design Bureau e prodotto dalla Yuzhmash nella città di Dnipro, ed apparentemente pronto ad essere prodotto in serie. 🔗 Leggi su Formiche.net