Un minuto di silenzio e un memoriale fuori dalla scuola di Graz in Austria paese sotto shock dopo la strage ad opera di un ex alunno

Graz, Austria: un minuto di silenzio e un memoriale improvvisato fuori dalla scuola. La comunità ancora sotto shock si stringe attorno alle vittime della drammatica sparatoria compiuta da un ex alunno, un evento che riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle scuole e il bisogno di memoria collettiva. In questo momento di dolore, è essenziale riflettere su come prevenire tragedie simili in futuro e rafforzare i nostri valori di solidarietà e tutela.

G raz, 11 giu. (askanews) – Un minuto di silenzio e un memoriale fuori dalla scuola di Graz, in Austria, in omaggio alle dieci persone uccise in una sparatoria da un ex alunno. I servizi di emergenza sono ancora sul posto e offrono aiuto a chi ne ha bisogno, mentre i residenti lasciano fiori, candele, messaggi e peluche. Leggi anche › Stragi nelle scuole: da Columbine a Graz, un incubo che si ripete Tra le vittime figurano sette donne e tre uomini la cui età non è stata specificata. Il presunto autore ha agito da solo e si è suicidato in un bagno dell’edificio, secondo la polizia. Leggi anche › Strage in Texas, la testimonianza di un’italiana: «Conviviamo con il pericolo che si ripeta» Il giovane, un ventunenne austriaco originario della regione, ha usato un fucile e una pistola di cui era legalmente in possesso per commettere l’aggressione. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Un minuto di silenzio e un memoriale fuori dalla scuola di Graz, in Austria, paese sotto shock dopo la strage ad opera di un ex alunno

In questa notizia si parla di: graz - minuto - silenzio - memoriale

Austria: minuto di silenzio in tutto il Paese per le vittime di Graz - In un gesto di profonda solidarietà e rispetto, l’Austria ha unito il suo cuore nel ricordo delle vittime della tragicà sparatoria a Graz, con un minuto di silenzio diffuso in tutto il paese.

Se ne parla anche su altri siti

A Graz memoriale per le 10 vittime della sparatoria a scuola; A Graz memoriale per le 10 vittime della sparatoria a scuola; A Graz memoriale per le 10 vittime della sparatoria a scuola.

A Graz memoriale per le 10 vittime della sparatoria a scuola - Un minuto di silenzio e un memoriale fuori dalla scuola di Graz, in Austria, in omaggio alle dieci persone uccise in una sparatoria da un ex alunno.