Un microscopio digitale donato all' ospedale di Ravenna a favore del reparto di anatomia patologica

Oggi, presso l’Ospedale “Santa Maria delle Croci” di Ravenna, si è svolta una toccante cerimonia di ringraziamento per la donazione del microscopio digitale Ocus, un prezioso strumento che rafforza l’accuratezza diagnostica nel reparto di anatomia patologica. Questo gesto di generosità testimonia l’impegno della comunità nel garantire cure sempre più efficaci e all’avanguardia. Il futuro della diagnosi a Ravenna si illumina di innovazione e solidarietà.

Si è svolta oggi, presso l’Ospedale “Santa Maria delle Croci” di Ravenna, la cerimonia di ringraziamento per la donazione di un microscopio digitale Ocus a favore dell’anatomia patologica, strumento che rappresenta un importante passo avanti per l’attività diagnostica sul territorio. Il. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Un microscopio digitale donato all'ospedale di Ravenna a favore del reparto di anatomia patologica

In questa notizia si parla di: microscopio - digitale - ospedale - ravenna

Oculistica, primi interventi con microscopio digitale in ambiente di realtà aumentata - Un'importante novità in oculistica al "Vito Fazzi" di Lecce: per la prima volta, sono stati eseguiti due delicati interventi chirurgici utilizzando un microscopio operatorio digitale in ambiente di realtà aumentata.

Cosa riportano altre fonti

Un microscopio digitale donato all'ospedale di Ravenna a favore del reparto di anatomia patologica; Ravenna, la donazione di un nuovo microscopio digitale ad Anatomia patologica di S.Maria delle Croci; Dal 3 al 5 ottobre la nuova edizione del MEI: annunciati i primi eventi.

Donato un microscopio digitale OCUS al reparto di Anatomia Patologica dell’Ospedale di Ravenna - Si è svolta oggi, presso l’Ospedale “Santa Maria delle Croci” di Ravenna, la cerimonia di ringraziamento per la donazione di un microscopio digitale OCUS a favore dell’U.