Un magazziniere per controllo merci

Se sei un magazziniere con esperienza e il patentino muletto, questa è l'opportunità che fa per te! Un'azienda leader nel settore automotive a Varedo cerca una risorsa motivata per gestire preparazione ordini, controllo qualità e movimentazione merci. Se desideri entrare a far parte di un team dinamico e crescere professionalmente, inviaci il tuo CV. Non lasciarti sfuggire questa occasione: candidati ora!

Azienda del settore automotive a Varedo cerca un magazziniere. La risorsa si occuperà di preparazione ordini, imballaggio, confezionamento, conteggio delle merci in entrata, controllo qualità, utilizzo muletto elettrico. Si richiede esperienza di almeno 2 anni nella mansione e possesso del patentino muletto. Inviare cv a [email protected], rif. 19APR253.

