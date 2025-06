Un incontro su geopolitica migrazione e sicurezza nella sede di Fratelli d' Italia a Mestre

Vieni a scoprire le sfide e le opportunità di un'area cruciale per il nostro Paese. Giovedì 12 giugno alle 18.30, presso la sede di Fratelli d’Italia a Mestre, approfondiremo i complessi temi di geopolitica, migrazione e sicurezza nel Mediterraneo. Un’occasione imperdibile per comprendere meglio le dinamiche che influenzano il nostro territorio e il futuro dell’Italia. Non mancare!

Capire meglio le complessità di un'area strategica per l'Italia come il mar Mediterraneo e i fenomeni di geopolitica, migrazione e sicurezza legati all'instabilità o le dittature dei paesi costieri nordafricani come la Libia sarà il tema trattato giovedì 12 giugno alle 18.30 nella sede di.

