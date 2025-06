Un incontro dedicato alla finanza agevolata per capire quali sono le reali opportunità per le imprese

Martedì 10 giugno, presso la sede di Confindustria Pescara, si è tenuto un incontro dedicato alla finanza agevolata, un'occasione unica per scoprire le vere opportunità offerte da Invitalia alle imprese che vogliono crescere. Un'occasione preziosa per comprendere come sfruttare al meglio i finanziamenti e gli incentivi a disposizione. Scopriamo insieme come queste risorse possano trasformare il futuro della tua impresa.

"La finanza agevolata per crescere: le opportunità di Invitalia per le imprese”. L'incontro si è svolto martedì 10 giugno, nella sede di Confindustria Pescara, focalizzandosi sulla presentazione dell’ampia gamma di misure di finanziamento e incentivi attraverso cui Invitalia supporta le imprese. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Un incontro dedicato alla finanza agevolata, per capire quali sono le reali opportunità per le imprese

In questa notizia si parla di: imprese - incontro - finanza - agevolata

Favorire le "doppia transizione", Confartigianato organizza un incontro per imprese competitive - Confartigianato promuove la doppia transizione con un incontro dedicato alle imprese competitive. L'incontro si propone di supportare le aziende nel passaggio verso pratiche più sostenibili, dando vita a ConfEsg, una nuova società composta da 28 associazioni, federazioni e società di servizio del Sistema, destinata a facilitare questa importante metamorfosi.

Evento da non perdere! "#finanzaagevolata per #crescere: le #opportunità di Invitalia per le imprese" DOMANI 10 Giugno 2025 ore 15.00 Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, Via Raiale 110/bis, Pescasra Scopri tutti gli #Incentivi e le #agevolazioni Partecipa alla discussione

Strumenti per la crescita delle imprese: Finanza agevolata e Garanzie pubbliche ?11 giugno 2025 alle ore 16:30 Unione Industriali Napoli Partendo dalla crescita dimensionale del sistema produttivo che rimane uno dei punti cardine per lo sviluppo del Partecipa alla discussione

Cosa riportano altre fonti

Finanza Agevolata e Bandi per le Imprese a Roma; Finanza agevolata per crescere: le opportunità di Invitalia per le imprese; Workshop a Bari: oltre 120 aziende per scoprire le opportunità della finanza agevolata.

Finanza agevolata, un webinar gratuito per le imprese - Si terrà martedì 11 giugno (dalle 14:30) il webinar gratuito "La finanza agevolata per le imprese: una panoramica ...

La finanza agevolata per il settore agricolo, incontro con Change Capital - Arezzo, 22 febbraio 2024 – Si sono conclusi ieri sera i lavori del convegno “LA FINANZA AGEVOLATA PER LE IMPRESE DEL SETTORE ...