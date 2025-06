Un grande Matt Damon è il mattatore di Sopravvissuto - The Martian il film di Ridley Scott da non perdere stasera in tv

Un grande Matt Damon, il vero mattatore di “Sopravvissuto – The Martian”, il film di Ridley Scott da non perdere stasera in TV. Rimasto solo su Marte dopo una tempesta di sabbia, Mark Watney affronta l’impossibile con ingegno e determinazione. Con scene mozzafiato e un cast stellare, il film è un inno alla resilienza umana. Non lasciatevelo sfuggire: un’avventura spaziale che vi terrà col fiato sospeso fino all’ultima scena.

Uno straordinario Matt Damon, rimasto completamente solo su Marte dopo una violenta tempesta di sabbia e dato per morto, è il protagonista di Sopravvissuto – The Martian. Il film di Ridley Scott, campione di incassi del 2015, va in onda stasera in tv su Italia 1 in prima serata. Ecco perché è da non perdere. Abbandonato da tutto e da tutti, senza alcuna forma di vita per milioni di chilometri, l’astronauta Mark Watney, ingegnere meccanico e botanico, ha una missione che sembra impossibile: restare in vita per 4 anni. Trovando il modo di produrre acqua e qualcosa da mangiare. Cosa faremmo noi al suo posto? Ridley Scott firma un’avventura incredibile sul Pianeta rosso che ha convinto sia il pubblico che la critica (conquistando parecchi premi). 🔗 Leggi su Amica.it