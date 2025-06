un chiosco a servizio del parco ma parte la protesta dei residenti petizione per fermare il progetto

La serenità del parco di Pistoia ovest, un tempo rifugio di pace e natura, è stata scossa da un’improvvisa ondata di attività edilizia. Un chiosco promesso come servizio agli utenti si trasforma in motivo di protesta, con residenti che avviano petizioni per fermare il progetto. La questione divide opinioni e riaccende il dibattito sulla tutela dell’ambiente e il rispetto delle promesse elettorali. Ma quali sono davvero le ragioni dietro questa controversia?

Pistoia, 11 giugno 2025 – “Una colata di cemento comparsa nottetempo. E poi reti metalliche, tagli di alberi, betoniere in funzione. Il tutto mesi e mesi dopo un’assemblea nella quale, luglio 2024, il sindaco Tomasi si premurò di rassicurare, viste le contrarietà allora emerse, che quel chiosco non sarebbe stato realizzato”. C’è agitazione a Pistoia ovest, dintorni dell’area verde ex Cerri – perimetro via Salvo d’Acquisto, Borgognoni, Masaccio e limitrofe – dove una porzione di residenti si sta adoprando per dire “no” a un intervento evidentemente non gradito. Qui infatti, secondo una serie di atti emessi dal Comune di Pistoia in materia di riqualificazione del verde pubblico e nello specifico dell’area ex Cerri-Giardino San Biagio, sorgerà un chiosco per somministrazioni alimenti e bevande che ha già un suo gestore, individuato (dicembre 2022) nella società Parco San Biagio srl di Vladimiro Maurizio Sicari. 🔗 Leggi su Lanazione.it