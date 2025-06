Un biacco si infila nel forno a legna | tutto quello che c'è da sapere su un serpente spesso incompreso

Il biacco, serpente spesso frainteso e sottovalutato, si introduce in situazioni insolite come un forno a legna nel cuore del nostro territorio italiano. Questo rettile non velenoso, frequentemente scambiato per vipera, merita una corretta conoscenza e rispetto. In questo articolo scoprirai tutto ciò che c’è da sapere su questa specie, il suo ruolo ecologico e come comportarsi di fronte a un incontro fortuito come quello avvenuto a Riano. Continua a leggere per saperne di più.

Un esemplare di biaccio, un serpente non velenoso e molto presente sul territorio italiano, aveva trovato riparo in un forno a legna nel giardino di un'abitazione a Riano. Un esperto erpetologo lo ha recuperato e poi liberato in natura. Ecco cosa c'è da sapere su questo serpente che spesso viene confuso con la vipera. 🔗 Leggi su Fanpage.it

