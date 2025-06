Un asteroide rischia di schiantarsi contro la Luna nel 2032 | cosa potrebbe succedere

Un asteroide potenzialmente pericoloso, il ‘2024 YR4’, ha recentemente attirato l’attenzione degli scienziati: non più solo una minaccia per la Terra, ma ora con una probabilità crescente di schiantarsi contro la Luna nel 2032. Grazie alle osservazioni del telescopio spaziale James Webb, i calcoli sono stati aggiornati, aumentando il rischio d’impatto. Ma cosa significherebbe un impatto sulla nostra cara Luna? Scopriamolo insieme, analizzando le implicazioni di questa potenziale collisione.

Il suo nome è ‘2024 YR4’ ed è un asteroide potenzialmente pericoloso. Secondo gli scienziati, sono appena aumentati i rischi di collisione di questo corpo roccioso, non con la Terra, bensì contro la Luna. In base ai nuovi calcoli effettuati grazie alle osservazioni del telescopio spaziale James Webb, la probabilità di impatto nel 2032 è salita dal 3,8% al 4,3%. Alla scoperta di questo asteroide. Questo asteroide è stato scoperto nel dicembre 2024 e ha fatto subito parlare di sé. I primi calcoli della sua traiettoria suggerivano una probabilità del 3,1% di collisione con la Terra nel dicembre 2032, una cifra elevata per un oggetto di queste dimensioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Un asteroide rischia di schiantarsi contro la Luna nel 2032: cosa potrebbe succedere

La Luna nel mirino dell'asteroide 2024 YR4: aumenta il rischio di impatto nel 2032

