Un agente di viaggio per escursioni nella natura

Se ami esplorare la natura e desideri condividere questa passione con altri, questa è l’opportunità che fa per te. Un agente di viaggio esperto nel settore trekking e escursionismo, con sede a Milano, cerca un professionista dinamico e creativo per gestire programmazioni, booking e promozioni delle sue avventure nel Nord Italia. Se hai entusiasmo, competenze organizzative e vuoi contribuire a creare esperienze indimenticabili, questa posizione ti permetterà di trasformare i sogni in realtà, rendendo ogni giornata un’avventura unica.

Tour operator specializzato in viaggi trekking e nella natura per adulti e viaggi d'istruzione per le scuole (sia culturali che naturalistici), con sede a Milano, cerca un agente di viaggio con i seguenti compiti: gestione programmazione e booking delle escursioni di giornata nel Nord Italia; creare eventi e azioni di promozione delle stesse; collaborare nella programmazione di viaggi scolastici, la loro commercializzazione tramite redazione di preventivi personalizzati, la gestione dell'operativo viaggio e interazione con i fornitori e i clienti (ovvero le scuole); al bisogno supportare il settore programmazione viaggi adulti.

