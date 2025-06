Un addestratore ciociaro e il cane Arro sul gradino più alto del mondo

Un episodio che mette in luce passione, dedizione e talento nel mondo cinofilo. A Ceccano, nel cuore di Frosinone, un risultato storico si è appena scritto: durante il 10° ADRK Weltsiegerschau in Ungheria, Arro e il suo addestratore Francesco Cavicchini hanno conquistato un prestigioso titolo mondiale, portando orgoglio alla loro terra e al panorama nazionale. Un trionfo che testimonia come l’impegno possa superare ogni confine e aspettativa.

Un risultato importante per il mondo cinofilo arriva da Ceccano, in provincia di Frosinone. Durante il 10° ADRK Weltsiegerschau, il campionato mondiale per Rottweiler svoltosi in Ungheria il 7 e 8 giugno 2025, il cane Arro e il suo addestratore Francesco Cavicchini hanno ottenuto il titolo di. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Un addestratore ciociaro e il cane Arro sul gradino più alto del mondo

Approfondimenti da altre fonti

Un addestratore ciociaro e il cane Arro sul gradino più alto del mondo.

L’addestratore di cani che lavora per la Polizia e l’Esercito. Campione del mondo, ma costretto in una terra di incuria e pericoli - Proprio qui, in una struttura sulle sponde del torrente Sinarca che a ogni onda di piena rischia di compromettere l’attività di Vincenzo Magnati, neo campione del mondo di addestramento cani.