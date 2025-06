ULTIM’ORA- Affare in fase di definizione | Napoli scatenato non solo De Bruyne!

Il Napoli accelera sul mercato, dimostrando di essere una delle squadre più attive e ambiziose del momento. Dopo aver concluso gli acquisti di Marianucci e in attesa della firma di De Bruyne, il club partenopeo si prepara a sorprenderti ancora. La sessione di mercato è in pieno fermento e le sorprese sono dietro l’angolo: il Napoli non ha intenzione di fermarsi qui. Ma Manna non si fermerà...

Napoli scatenato sul mercato: è in arrivo un altro grande acquisto per il club, non solo De Bruyne. Il Napoli è una delle squadre più attive sul mercato. Due sono infatti gli acquisti già chiusi: ieri è stato il giorno di Luca Marianucci, di cui si aspetta solo l’annuncio ufficiale. Domani, invece, sosterrà le visite mediche quello che potrebbe essere il colpo più importante dell’era De Laurentiis, cioè Kevin De Bruyne. Ma Manna non si fermerà qui e, infatti, un altro acquiso è entrato nella sua fase più calda. Gianluca Di Marzio: “Napoli-Musah in fase di definizione”. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, Musah è davvero vicino al Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - ULTIM’ORA- Affare in fase di definizione: Napoli scatenato, non solo De Bruyne!

Napoli scatenato, non solo De Bruyne e David: offerta per Sudakov e si avvicina Florentino Luis, la situazione - Il Napoli si muove con decisione sul mercato, cercando di rinforzare la rosa per la prossima stagione.

