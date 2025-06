Ultimo mercatino di Mirano prima della pausa estiva con 130 espositori

ultima domenica prima della pausa estiva, trasforma Mirano in un tesoro di storia e artigianato. Con 130 espositori, "Oggetti dei Nonni" si conferma come occasione imperdibile per gli amanti dell’antiquariato e delle atmosfere d’altri tempi. Non perdere questa opportunità di scoprire pezzi unici e immergerti in un mondo di ricordi e tradizioni. Preparati a tornare a casa con un pezzo di storia…

Domenica 15 giugno torna nel cuore del centro storico di Mirano uno degli appuntamenti più amati dagli appassionati di antiquariato del Veneto: "Oggetti dei Nonni", il grande mercatino dell'antiquariato organizzato da Confcommercio del Miranese. Un evento che, con la sua cadenza mensile ogni.

